المبعوث الأممي لسوريا: التوغل الإسرائيلي داخل سوريا أمر غير مقبول

اعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، الأربعاء، التوغل الإسرائيلي داخل سوريا "أمرا غير مقبول"، فيما دعا إلى رفع العقوبات المفروضة على دمشق منذ عقود.

وقال بيدرسون في تصريح صحفي من دمشق: "ما تقوم به القوات الإسرائيلية أمر غير مقبول، ولا عذر لها لتقوم بذلك"، بحسب وكالة الأناضول.

وبدخوله المنطقة السورية العازلة عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وسع جيش الاحتلال رقعة احتلاله لهضبة الجولان السورية التي يحتل معظم مساحتها منذ حرب 5 يونيو 1967.

وجاء احتلال المنطقة العازلة بعد أن أطاحت فصائل سورية، في 8 ديسمبر الماضي، بنظام بشار الأسد (حكم البلاد في الفترة من 2000 - 2024).

وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا، بيَّن بيدرسون: "هذه العقوبات فرضت على النظام السابق، وأعتقد أنه من المهم جداً أن تعيد الدول التي فرضتها النظر فيها".

وبدأت العقوبات على سوريا في ديسمبر 1979، عندما صُنفت سوريا "دولة داعمة للإرهاب"، وشددت العقوبات عام 2004، مع تنفيذ القانون الأمريكي "قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية".

ومع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، أصبحت العقوبات أكثر شمولا، وكان أبرزها الحظر التجاري على قطاعات الطاقة والمال التي توفر الدخل لنظام بشار الأسد، وتجميد أصول كبار المسئولين ومنع الشركات الأمريكية من التعامل مع سوريا.

واتسع نطاق العقوبات مع إصدار "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" (نسبة لموظف منشق عن النظام سرب صور أشخاص قُتلوا تحت التعذيب) الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو 2020.

وقال المبعوث الأممي: "مرت 6 أسابيع منذ تولت الإدارة الجديدة في دمشق بعد 14 عاما من الحرب، وأي إدارة ستتولى الحكم في هذا الوضع ستواجه تحديات كبيرة".

وتابع: "أرحب بالرسالة التي سمعتها من حكومة تصريف الأعمال بشأن رفض الأعمال الانتقامية، وأرحب بتطميناتها بشأن عملية انتقالية شاملة".

ولفت إلى أنه بحث مع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع "توحيد الفصائل ضمن وزارة الدفاع"، معتبراً أن "العنصر الأساسي للاستقرار هو تشكيل جيش موحد وهذا يتطلب إدارة حذرة".