برشلونة يفوز على بنفيكا في واحدة من أفضل مباريات دوري الأبطال

تغلب نادي برشلونة الإسباني على مضيفه بنفيكا البرتغالي بخمسة أهداف مقابل أربعة، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، لحساب منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب دا لوز في لشبونة البرتغالية جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب بنفيكا.

وتقدم بنفيكا في النتيجة بالدقيقة الثانية عن طريق اللاعب فانجيليس بافليديس، قبل أن يدرك روبيرت ليفاندوفسكي هدف التعادل في الدقيقة 11 من ركلة جزاء.

وتمكن المهاجم اليوناني فانجيليس بافليديس الهدفين الثاني والثالث له ولفريقه في الدقيقتين 22 بعد خطأ من تشيزني، حارس برشلونة، و33 من ركلة جزاء.

وقلّص رافينيا النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 65، بعد تسديدة من حارس بنفيكا ارتطمت في رأس اللاعب البرازيلي وسكنت الشباك، إلا أن رونالدو أراخو، مدافع برشلونة سجل هدفًا ذاتيًا في مرماه بالدقيقة 67.

وفي الدقيقة 87، تمكن برشلونة من تسجيل هدف التعادل عن طريق المدافع البديل، إريك جارسيا، عبر رأسية قوية، إثر عرضية متقنة، سكنت شباك حارس بنفيكا.

وشهدت الدقيقة 95، انفراد لرافينيا من وسط الملعب، حيث راوغ مدافع بنفيكا، وسدد كرة قوية في الشباك، معلنًا عن الهدف الخامس لنادي برشلونة.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 18 التي يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، فيما تجمد رصيد بنفيكا عند النقطة 10، التي يحتل بها المركز الـ 18.