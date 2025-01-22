إدارة ترامب تأمر بمنح جميع موظفي التنوع والمساواة والشمول إجازة وتخطط لتسريحهم

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليمات بمنح جميع موظفي التنوع والمساواة والشمول في الحكومة الاتحادية إجازة، كما أعلنت عن خطط لتسريحهم في المستقبل القريب، وفقا لمذكرة صدرت يوم الثلاثاء عن مكتب إدارة الموظفين.

وتتبع المذكرة أمرا تنفيذيا وقع عليه ترامب في أول يوم له في المنصب، يقضي بتفكيك شامل لبرامج التنوع والشمول في الحكومة الاتحادية، والتي قد تشمل كل شيء من التدريب على مكافحة التحيز إلى التمويل للمزارعين وأصحاب المنازل من الأقليات.

وتوجه المذكرة الوكالات بمنح موظفي مكاتب التنوع والشمول إجازة مدفوعة الأجر بحلول الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء، وإزالة جميع صفحات الويب العامة الخاصة بالتنوع والشمول بحلول نفس الموعد النهائي. وقامت العديد من الوزارات الاتحادية بإزالة هذه الصفحات قبل صدور المذكرة.

وبحلول يوم الخميس، يُطلب من الوكالات الاتحادية إعداد قائمة بمكاتب وموظفي التنوع والشمول الاتحادية اعتبارا من يوم الانتخابات. وبحلول يوم الجمعة المقبل، من المتوقع أن يقوموا بإعداد قائمة لتنفيذ "إجراء تقليص القوة العاملة" ضد هؤلاء الموظفين الاتحاديين.