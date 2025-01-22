خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات الزمالك مع زيزو

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قال الإعلامي خالد الغندور، إن مجلس الزمالك ليس لديه القدرة لتلبية طلبات زيزو نجم الفريق الجديدة.

أضاف الغندور خلال برنامجه استاد المحور:«تواصلت مع مجلس الإدارة وبلغوني إنه زيزو اتفقوا على 80 مليون جنيه في السنة وانهم اتفقوا يدفعوا منحة تعاقد 50 مليون جنيه».

وواصل:«وكمان اتفقوا يمنحو له 3 شيكات لثلاث سنين رغم انه العقد يمنحه الحق في ذلك».

وأكمل:«مجلس الزمالك بالفعل عرض فيلا في الساحل الشمالي وعربية فخمة مقابل منحة التعاقد».

وأردف:«الاتفاق السعودي تراجع عن صفقة زيزو وطرابزون في الفترة الحالية يريد التعاقد مع اللاعب».

واختتم:«زيزو لاعب جيد جدًا أخلاقيا الزمالك ليس لديه القدرة المالية لتجديد عقد زيزو».