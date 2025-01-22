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تنظم دار الشروق اليوم حفل إطلاق رواية "معزوفة اليوم السابع" للروائي الأردني جلال برجس، والصادرة حديثا، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، بمبنى قنصلية بوسط البلد، بالتعاون مع صالون اقرألي الثقافي، ويقدمه الكاتب الصحفي سيد محمود.

يذكر أن جلال برجس شاعر وروائي أردني، نال عن روايته "دفاتر الوراق" الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) 2021.

وصلت سيرته الروائية "نشيج الدودوك" للقائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب 2023، وصلت روايته "سيدات الحواس الخمس" إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية 2019، نال عن روايته "أفاعي النار" جائزة كتارا للرواية العربية 2015.

فازت روايته "مقصلة الحالم" (2013) بجائزة رفقة دودين للإبداع السردي، وفازت مجموعته القصصية "الزلزال" بجائزة روكس بن زائد العزيزي للإبداع 2012.