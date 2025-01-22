كامل الوزير: الاستثمارات في الموانئ خفضت زمن الإفراج الجمركي من 29 إلى 9 أيام

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة النقل، إن الحكومة أدت دورها من خلال إنشاء الموانئ الكبرى التي تم ضخ فيها استثمارات كثيرة وذلك لتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص الذي قد يخشى من ضخ مثل تلك الاستثمارات الكبيرة في هذه الموانئ.

وشدد خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN»، أن الحكومة ترحب بمشاركة القطاع الخاص سواء الأجنبي أو العربي أو المصري، في تشغيل وإدارة هذه الموانئ، وجلب بضائع الترانزيت، وتشغيل الموانئ الجافة، موضحا أن الميناء البحري بدون ميناء جاف ظهير له ستبقى ميناء مقتولة، بدون حركة تداول.

وأشار إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي بشكل كبير ليصبح بين 8 إلى 9 أيام فقط من وصول المركب وحتى تفريغ الحاوية ونقلها عبر السكك الحديدية إلى الميناء الجاف، لافتا أن الموانئ القديمة كانت تستغرق 29 يوما لدخولها.

وأوضح أن تخفيض زمن الإفراج الجمركي يعد معيارًا رئيسيًا لقياس مدى تطور وتقدم الموانئ، مشيرا إلى أن القطاع الخاص هو من يدير عمليات التشغيل والخطوط، في حين تقوم الشركات المصرية الوطنية من القطاع الخاص بإنشاء الموانئ.

ولفت إلى إنشاء محطة داخل المنطقة الحرة في محطة «تحيا مصر»، والتي جرى افتتاحها الصيف الماضي، مؤكدا أنها تدار آليا بالكامل دون أي تدخل بشري، حتى أن الشاحنات على الأرض تسير بدون سائق.