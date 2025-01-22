الاتحاد يفوز على الشباب ويطارد الهلال على صدارة الدوري السعودي

حقق الاتحاد فوزا هاما على ضيفه الشباب 2/1، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف فقط خلف المتصدر الهلال.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد الشباب عند 26 نقطة في المركز السادس في ترتيب المسابقة.

وسجل الاتحاد هدفا في الدقيقة 29 أحرزه حسن كادش، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي وجود تسلل على المدافع دانيلو قبل وصول الكرة العرضية من الفرنسي كريم بنزيمة داخل منطقة الجزاء.

وواصل الاتحاد محاولاته لتسجيل هدف التقدم، الذي جاء في الدقيقة 32 عن طريق عبد الرحمن العبود، حيث تقدم كريم بنزيمة من الجهة اليسرى مراوغا أكثر من لاعب، ليمرر كرة إلى ستيفن برجوين داخل منطقة الجزاء، ويتبادل الأخير الكرة معه لينفرد بنزيمة بمرمى عبد الله المعيوف حارس الشباب الذي تصدى لتسديدة بنزيمة، لكن العبود استغل الكرة المرتدة ليضعها في الشباك.

وسيطر الاتحاد على المباراة بعد تسجيله هدف التقدم وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول وأحرزه بنزيمة، الذي تلقى كرة عرضية من زميله حامد الغامدي، ليسدد الكرة في شباك المعيوف محرزا الهدف الثاني.

وبعد دقيقتين فقط من هدف الاتحاد الثاني، سجل الشباب هدفه الوحيد في المباراة وسجله هارون كامارا، الذي تلقى عرضية ممتازة من زميله دانييل بودينسي من الجهة اليسرى، ليضع الكرة في شباك بريدراج رايكوفيتش حارس الاتحاد.