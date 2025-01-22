جيش الاحتلال يسحب قوات اللواء جفعاتي من قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عن سحب قوات اللواء جفعاتي من قطاع غزة، بعدما خسر 86 عسكريا منذ بدء المعارك البرية مع مقاتلي فصائل فلسطينية بالقطاع في 27 أكتوبر 2023.

وقال الجيش، في بيان: "تستعد قوات لواء جفعاتي تحت قيادة الفرقة 162 للمهام المقبلة، بعد أسابيع من القتال في منطقة جباليا"، شمالي قطاع غزة، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف: "خلال المعارك في قطاع غزة، خسر لواء جفعاتي 86 مقاتلاً وقائدا".

ونشر الجيش مقطع فيديو يظهر انسحاب قوات وآليات "جفعاتي" من القطاع وخروجها إلى الجانب الإسرائيلي من الحدود.

وشاركت قوات اللواء "جفعاتي" في معارك بجنوب وشمال قطاع غزة.

وإجمالا؛ قُتل 841 عسكريا إسرائيليا منذ بداية الإبادة في غزة في 7 أكتوبر 2023، بينهم 405 قُتلوا منذ الاجتياح البري، وفق الحصيلة المعلنة للجيش الإسرائيلي، وسط اتهامات بالتكتم على الحصيلة الحقيقية لخسائره بالقطاع.

يأتي ذلك، بينما دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ الأحد، بوساطة قطرية مصرية أمريكية، على أن يشمل 3 مراحل، تستغرق الأولى 42 يوما ويتم فيها التفاوض بشأن الثانية والثالثة.