مين البحوث الإسلامية: جناح الأزهر بمعرض الكتاب يجسد حرص المؤسسة على المشاركة في بناء الوعي العام

تفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وأكد أن مشاركة الأزهر الشريف في الدورة الـ57 للمعرض تأتي في إطار الدور العلمي والتنويري الذي يضطلع به الأزهر في نشر الفكر الإسلامي الوسطي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش، وتعزيز الوعي الثقافي في المجتمع، برعاية الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وأوضح الأمين العام خلال جولته التي رافقه فيها الدكتور محمود الهواري الأمين لمساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، أن افتتاح جناح الأزهر الشريف للرواد اليوم وإقبال الجماهير عليه لزيارته، يعكس رسالة الأزهر العالمية في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، وتقديم خطاب ديني وعلمي رصين يواكب قضايا العصر، ويخاطب مختلف الفئات العمرية والفكرية بلغة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويحفظ على الأمة هويتها، ويحقق دور مصر الرائد علميًا على مرّ الأمنة والعصور.

وأشار الجندي إلى أن جناح الأزهر يضم باقة متميزة من الإصدارات العلمية والفكرية الصادرة عن قطاعات الأزهر المختلفة، إلى جانب تنظيم عدد من الندوات والفعاليات الثقافية التي تسهم في تصحيح المفاهيم، ومواجهة الفكر المتطرف بالفهم الصحيح للدين، وتعزيز الانتماء الوطني والإنساني، فضلًا عن الكثير من الإصدارات العلمية التي تعالج قضايا أسرية وسلوكيات منحرفة تمثل تحديًا للمجتمع وتعوق حركة نموه وتطوره.

وأكد الأمين العام أن وجود الأزهر في هذا الحدث الثقافي الكبير يعكس التكامل الديني الثقافي، ويجسد حرص المؤسسة الأزهرية على التواصل المباشر مع الجمهور، والمشاركة الفاعلة في بناء الوعي العام، مشيدًا بالتنظيم المتميز لمعرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره منصة ثقافية رائدة على المستويين العربي والدولي.