بيل جيتس: حظر وسائل التواصل الاجتماعي ليس حلا للانقسام فى أمريكا

قال بيل جيتس المؤسس المشارك لشركة ميكروسوفت إن إسكات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الحظر الذي فرضه موقع تويتر مدى الحياة على الرئيس السابق دونالد ترامب، قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن جيتس قوله في برنامج "فوكس نيوز صنداي" إن ترامب قال أشياء كثيرة تشكك في شرعية انتخابات 2020 وهي "مزعجة"، "لكن فكرة أن ينتهي بك الأمر مع حظر مدى الحياة هذا، هو ما يجب أن نناقشه ".

وتابع "لا نريد التقسيم وأن يكون لدينا شبكة اجتماعية لحزب وشبكة اجتماعية أخرى.. نريد أن يكون لدينا قاعدة مشتركة حيث نتبادل الأفكار والرؤى."

وعلق تويتر بشكل دائم حساب الرئيس ترامب الشهر الماضي، مشيرًا إلى "خطر المزيد من التحريض على العنف"، بعد أن اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 كانون ثان/يناير في محاولة لتعطيل مصادقة مجلس الشيوخ على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

كما علق موقع فيسبوك أيضًا حساب ترامب إلا أنه لم يعلن أن التعليق سيكون دائمًا.