الرئيس الأوكراني: لا نتوقع حربا

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأنه لا يرى احتمالا كبيرا بنشوب حرب، رغم اعتراف روسيا أمس باستقلال جمهوريتين انفصاليتين شرقي بلاده.

وقال، بعد اجتماع مع نظيره الإستوني ألار كاريس في كييف، اليوم الثلاثاء: "نعتقد أنه لن تكون هناك حرب واسعة ضد أوكرانيا"، إلا أنه لفت إلى أنه سيجري فرض الأحكام العرفية في حال حدوث تصعيد.

ورفض الرئيس مطالب ممثلي الانفصاليين بالانسحاب من أراض تخضع لسيطرة الحكومة في منطقتي دونيتسك ولوهانسك.

وقال زيلينسكي "44 عاما" عن قادة الانفصاليين: "إننا لا نتحدث معهم. فنحن لا نعرف من هم".