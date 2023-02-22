روسيا تبلغ الأمم المتحدة إنها لم تتلق إحاطة بشأن التحقيق في انفجار خطى الغاز

نفت روسيا رواية ألمانيا بشأن إطلاع موسكو على التحقيق بعد الانفجارين اللذين وقعا في سبتمبر الماضي في خطي نورد ستريم 1 و 2 اللذين ينقلان الغاز من روسيا إلى أوروبا.

وقال دميتري بوليانسكي نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن القضية اليوم الثلاثاء إنهم "رفضوا أو تجاهلوا كل محاولات تزويدنا بمعلومات".

وأضاف أن المزاعم التي تناقض ذلك خاطئة.

وكتبت ألمانيا والسويد والدنمارك، التي يمر عبرها خطا الغاز، خطابا لمجلس الأمن تشدد فيه على أن التحقيق المشترك من قبل الدول الثلاث ما زال مستمرا، ولم يتسن بعد معرفة موعد انتهائه.

وشدد الخطاب على أن الدول الثلاث أحاطت روسيا علما بشأن التحقيق المشترك، وهو ما يشير بوليانسكي إلى أنه غير صحيح.

يزعم الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) أنه كان عملا تخريبيا.

واتهم الكرملين الولايات المتحدة بشن هجوم في سبتمبر 2022 على الخطين اللذين ينقلان الغاز من روسيا إلى أوروبا.

وتنفي موسكو أنها وراء الواقعة، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر مستفيد من الهجوم على البنية التحتية للطاقة.

ويعمل الساسة الروس منذ أيام على استخدام مزاعم لا أساس لها للصحفي الأمريكي سيمور هيرش، استنادا إلى مصدر واحد لم يتم تسميته. وكتب الصحفي أن غواصين بالبحرية الأمريكية يتحملون المسؤولية عن الانفجارين لكن البيت الأبيض رفض التقرير باعتباره ملفقا.

وقال دبلوماسي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) رغم ذلك إنه من المتوقع أن تضغط روسيا لإجراء تصويت في الأيام المقبلة.

ويذكر مشروع القرار الروسي بالأمم المتحدة، الذي حصلت (د.ب.أ) على نسخة منه، أن الهجوم وقع بعد "تهديدات متكررة" من الولايات المتحدة.