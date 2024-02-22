نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حمل 6 لسنة 2024 بتشكيل لجنة عليا بالوزارة والمديريات التموينية، لمتابعة إلزام الموزعون وتجار الجملة والتجزئة عند تخزين السلع الغذائية، بأن تكون مصحوبة بفواتير ضريبية، أيضا فترات التخزين لبعض السلع الغذائية.

وتضمن قرار الوزير، إنه بعد الاطلاع على على عدد من القرارت التى صدرت من وزير التموين بشأن التسعير الجبرى، وتحديد الأرباح وتعديلاته، بشأن المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبشأن حماية المستهلك، بشأن الإعلان عن الأسعار وحظر تداول السلع مجهولة المصدر وتحديد بعض المنتجات الاستراتيجية وضوابط وإجراءات تداول السلع، تشكل لجنة عليا بالوزارة والمديريات التموينية لمتابعة القرار، وإلازم الموزعون وتجار الجملة والتجزئة عند تخزين السلع الغذائية بأن تكون مصحوبة بفواتير ضريبية".

وأضاف القرار: اللجنة ستتابع فترات التخزين لبعض السلع الغذائية والمعلنة سابقا، كما يم تنظيم آلية تخزين السلع الغذائية لدى الموزعين وتجار الجملة والتجزئة بألا تزيد على المدد المحددة على النحو التالي:

- (السكر / الألبان / الجبن / المكرونة) وحتى ثلاثة أشهر.

- (الزيوت) وحتى ستة أشهر.

(الفول / العدس / الأرز) حتى شهرين.

ويتم مراجعة مستندات البيع ويتم التأكد أن عمليات البيع والتداول تتم بالمعدل الطبيعي، ومتوسط المبيعات خلال الشهر، على أن تلتزم الجهات بقرار الوزير اعتبارا من اليوم.

كما نشرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم الخميس، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي.

نص القرار

وجاء نص القرار بحسب “جريدة الوقائع”، كالتالي:

"بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته، وعلى قرار وزير التموين رقم 148 لسنة 1992 بشأن تنظيم الاتجار في الشاي؛ وعلى قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بتوحيد أوزان عبوات الشاي وتعديلاته؛ وعلى موافقة لجنة التموين العليا".

بينما جاء قرار المادة الأولى كالآتي:

"تضاف عبوة وزن 200 جرام صافي إلى أوزان عبوات الشاى المعدة للبيع المنصوص عليها بالمادة 1 من القرار رقم 283 لسنة 1998 المشار إليه".

قرار عاجل من وزير التموين بشأن احتكار السلع

الخميس 22 فبراير 2024 17:27

إسلام عبد المعبود

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حمل 6 لسنة 2024 بتشكيل لجنة عليا بالوزارة والمديريات التموينية، لمتابعة إلزام الموزعون وتجار الجملة والتجزئة عند تخزين السلع الغذائية، بأن تكون مصحوبة بفواتير ضريبية، أيضا فترات التخزين لبعض السلع الغذائية.

وتضمن قرار الوزير، إنه بعد الاطلاع على على عدد من القرارت التى صدرت من وزير التموين بشأن التسعير الجبرى، وتحديد الأرباح وتعديلاته، بشأن المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبشأن حماية المستهلك، بشأن الإعلان عن الأسعار وحظر تداول السلع مجهولة المصدر وتحديد بعض المنتجات الاستراتيجية وضوابط وإجراءات تداول السلع، تشكل لجنة عليا بالوزارة والمديريات التموينية لمتابعة القرار، وإلازم الموزعون وتجار الجملة والتجزئة عند تخزين السلع الغذائية بأن تكون مصحوبة بفواتير ضريبية".

وأضاف القرار: اللجنة ستتابع فترات التخزين لبعض السلع الغذائية والمعلنة سابقا، كما يم تنظيم آلية تخزين السلع الغذائية لدى الموزعين وتجار الجملة والتجزئة بألا تزيد على المدد المحددة على النحو التالي:

- (السكر / الألبان / الجبن / المكرونة) وحتى ثلاثة أشهر.

- (الزيوت) وحتى ستة أشهر.

(الفول / العدس / الأرز) حتى شهرين.

ويتم مراجعة مستندات البيع ويتم التأكد أن عمليات البيع والتداول تتم بالمعدل الطبيعي، ومتوسط المبيعات خلال الشهر، على أن تلتزم الجهات بقرار الوزير اعتبارا من اليوم.

كما نشرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم الخميس، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي.

نص القرار

وجاء نص القرار بحسب “جريدة الوقائع”، كالتالي:

"بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته، وعلى قرار وزير التموين رقم 148 لسنة 1992 بشأن تنظيم الاتجار في الشاي؛ وعلى قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بتوحيد أوزان عبوات الشاي وتعديلاته؛ وعلى موافقة لجنة التموين العليا".

بينما جاء قرار المادة الأولى كالآتي:

"تضاف عبوة وزن 200 جرام صافي إلى أوزان عبوات الشاى المعدة للبيع المنصوص عليها بالمادة 1 من القرار رقم 283 لسنة 1998 المشار إليه".