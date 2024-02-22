زيادة المخزون الأمريكي تُقلص ارتفاع النفط بعد هجوم على سفينة قبالة اليمن

توقفت أسعار النفط اليوم الخميس، عن مواصلة الصعود بعد أن أبطلت زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكي تأثير هجوم آخر على سفن الشحن قبالة اليمن.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات، بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 83.10 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا، أي 0.2 بالمئة، إلى 78.04 دولار للبرميل، وفق وكالة رويترز.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وشركة أمبري للأمن البحري، اليوم الخميس، إن سفينة تعرضت لهجوم بصاروخين إلى الجنوب الشرقي من مدينة عدن اليمنية اليوم الخميس وهو ما تسبب في اندلاع حريق على سطحها.

وقال تاماس فارجا من بي.في.إم أويل: «ما يقوم به الحوثيون المدعومون من إيران في البحر الأحمر وما حوله تجاه السفن التجارية من شأنها استمرار ارتفاع العلاوة الخاصة بالمخاطر الجيوسياسية».

لكن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية حد من تحقيق مزيد من المكاسب في الأسعار.

وقالت مصادر بالسوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الأربعاء، إن مخزونات الخام الأمريكية زادت 7.17 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 فبراير.

كما ارتفعت مخزونات البنزين بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير.

ويدعم إعادة تشغيل مصافٍ في الولايات المتحدة الطلب، بعد أن أدت سلسلة من التوقفات في وقت سابق إلى خفض معدلات تشغيل المصافي الأمريكية إلى أدنى مستوى في عامين.