أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية نوعية، في ظل العمليات التي تشنها الجماعة اليمنية، وتربطها بالحرب على غزة.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان، إن العملية الأولى شهدت إطلاق القوة الصاروخية وكذلك سلاح الجو المسير عدداً من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرةِ على أهدافٍ مختلفة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إيلات).



وأضاف أن العملية الثانية كانت في خليج عدن، حيث نفذت القوات البحرية في عملية استهداف لسفينة بريطانية ( ISLANDER) في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، أصابتها بشكل مباشر ما أدى إلى نشوب الحريق فيها.



أما العملية الثالثة، فقد تم خلالها استهداف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة.



وأشار البيان إلى أن جماعة الحوثي مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ولن تتوقفَ إلا بتوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.