زعيم الحوثيين يعلن إدخال سلاح الغواصات في عملياتهم في البحرين الأحمر والعربي

أعلن زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، إدخال سلاح الغواصات في عملياتهم في البحرين الأحمر والعربي.



وقال عبد الملك الحوثي في كلمة عن آخر التطورات في فلسطين: «الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة يعاني أقسى وأصعب أشكال المعاناة نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي انتهج من بدايته السلوك الإجرامي والإبادة الجماعية واستخدم كل وسائل الإبادة»، وفق وكالة سبوتنيك.



وأضاف: «أمريكا وبريطانيا ومعظم الدول الأوروبية الكبرى بادرت في اليوم الأول من العدوان لتقديم كل أشكال الدعم للعدو الصهيوني».



وتساءل الحوثي: «أين دعم المسلمين للشعب الفلسطيني المظلوم الذي هو جزء منهم وهو صاحب الحق الواضح والثابت؟».



واستكمل: «للمرة الثالثة يستخدم الأمريكي الفيتو في مجلس الأمن لمنع أي قرار بوقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة والأمريكي مُصر على استمرار الإبادة».