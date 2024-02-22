 زعيم الحوثيين يعلن إدخال سلاح الغواصات في عملياتهم في البحرين الأحمر والعربي - بوابة الشروق
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زعيم الحوثيين يعلن إدخال سلاح الغواصات في عملياتهم في البحرين الأحمر والعربي

وكالات
نشر في: الخميس 22 فبراير 2024 - 5:35 م | آخر تحديث: الخميس 22 فبراير 2024 - 5:35 م
أعلن زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، إدخال سلاح الغواصات في عملياتهم في البحرين الأحمر والعربي.

وقال عبد الملك الحوثي في كلمة عن آخر التطورات في فلسطين: «الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة يعاني أقسى وأصعب أشكال المعاناة نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي انتهج من بدايته السلوك الإجرامي والإبادة الجماعية واستخدم كل وسائل الإبادة»، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضاف: «أمريكا وبريطانيا ومعظم الدول الأوروبية الكبرى بادرت في اليوم الأول من العدوان لتقديم كل أشكال الدعم للعدو الصهيوني».

وتساءل الحوثي: «أين دعم المسلمين للشعب الفلسطيني المظلوم الذي هو جزء منهم وهو صاحب الحق الواضح والثابت؟».

واستكمل: «للمرة الثالثة يستخدم الأمريكي الفيتو في مجلس الأمن لمنع أي قرار بوقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة والأمريكي مُصر على استمرار الإبادة».

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