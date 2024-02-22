الدنمارك تعد أوكرانيا بمساعدات عسكرية بـ247 مليون دولار

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أكدت الدنمارك اليوم، دعمها طويل الأمد لأوكرانيا قبيل حلول الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلنت الدولة الاسكندنافية والعضو في الاتحاد الأوروبي أنها أبرمت اتفاقية أمنية مع كييف، تلتزم فيها بتقديم الدعم العسكري على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، عن الاتفاقية خلال مؤتمر صحفي في مقرها الرسمي في مارينبورج شمالي كوبنهاجن اليوم.

وقالت فريدريكسن، إن أوكرانيا يمكن أن تكون متأكدة من اعتمادها على الدنمارك.

وقالت وزارة الخارجية الدنماركية إن الاتفاقيات من هذا النوع هي نتيجة لمبادرة مجموعة السبع، التي يدعمها الآن ما مجموعه 32 دولة والاتحاد الأوروبي.

وتعد ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة من بين الدول التي أبرمت مثل هذه الاتفاقيات مع أوكرانيا حتى الآن.

ومن ناحية أخرى، أعلنت فريدريكسن، أن كوبنهاجن ستقدم حزمة المساعدات الخامسة عشرة لأوكرانيا بقيمة تقدر بنحو 1.7 مليار كرونة ما يعادل 247 مليون دولار.