البيئة: تعاون مع شركة انبى للبترول وشركة أنابيب البترول لإنشاء وحدة غاز حيوى بقويسنا

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه يتم التوسع فى إنشاء وحدات البيوجاز، وتم توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة، وشركة إنبى للبترول، وشركة أنابيب البترول لإنشاء وحدة غاز حيوى بقويسنا بمحافظة المنوفية.

وأكدت وزيرة البيئة، أن البروتوكول يأتى ضمن جهود مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة بالعمل على نشر تكنولوجيا الوقود الحيوي فى كافة أنحاء الريف المصرى، لتوفير الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات، وتحقيق عائد مادى مناسب، وتوفير عدد من فرص العمل، والتى تعد من أهم العوائد الناتجة عن استخدام هذا النوع من الوقود.

وأوضح المهندس وائل رضوان المدير التنفيذي للمؤسسة، أن السعة الانتاجية اليومية للوحدة تبلغ ٢٥٠ متر مكعب من الغاز الحيوى، بما يكافئ ٢١٠٠ اسطوانة بوتاجاز سنويا، و ۱۱٫۷ متر مكعب من السماد العضوى يومياً، بما يكفى لزراعة ٤٠٠ فدان.

وأضاف المدير التنفيذي للمؤسسة، أن المشروع يستفيد منه ٢٤٠ اسرة، كما يوفر ۱۲ فرصة عمل مباشرة و ۲۰ فرصة عمل غير مباشرة.

ووفقا للبروتوكول، تلتزم شركة أنابيب البترول بتوفير قطعة الأرض المقرر تنفيذ المشروع بها، على أن تقوم شركة انبى للبترول بتمويل المشروع، وتتولى مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة الإشراف على تنفيذ المشروع، على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة من الثلاث جهات لمتابعة أعمال التنفيذ.