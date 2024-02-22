بايدن يصف بوتين بألفاظ نابية

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وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء، انتقادا لاذعا للرئيس الروسي فلادمير بوتين خلال تجمع انتخابي في ولاية كاليفورنيا بغرب البلاد.

ووصف بايدن خلال خطاب في سان فرانسسكو مساء أمس الأربعاء إلى بوتين بأنه " ابن عاهرة مجنون".

وكان بايدن يتحدث عن التغير المناخي بصفته تهديدا وجوديا للبشرية أمام مجموعة صغيرة من المتبرعين لحملته الانتخابية، عندما أدلى بهذا التعليق بشكل عابر.

وقال بايدن (81 عاما): "هذا آخر تهديد وجودي، إنه المناخ. لدينا ابن عاهرة مجنون مثل بوتين، وآخرون، يتعين علينا دائما أن نقلق بشأن الصراع النووي، ولكن التهديد الوجودي للبشرية هو المناخ".