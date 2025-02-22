• 35% نموا فى أرباح البنك.. ومحفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء تسجل 38.6% نموا



حقق بنك البركة مصر أداء مالى متميز على كل الأصعدة، وفقًا للبيانات المالية المستقلة للعام المالى المنتهى ديسمبر الماضى. وهو ما يعد دليلاً على قدرة البنك ومرونته فى تطبيق استراتيجيات فعّالة استجابة لمتطلبات السوق والعملاء.

وأعلن البنك عن تسجيل أرباح قبل الضريبة 4.295 مليار جنيه، وصافى أرباح 3.012 مليار جنيه بعد الضريبة محققًا بذلك نموًا بنسبة 35% مقارنة بعام 2023.

يرجع هذا الأداء القوى إلى زيادة ملحوظة فى صافى الدخل من العائد، الذى وصل إلى 5,977 مليون جنيه، محققا نموا بنسبة 36.7%، بالإضافة إلى ذلك، سجل إجمالى العمولات والإيرادات الأخرى 1،1 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 78%، ليسجل 15.8% من إجمالى الدخل التشغيلى، مما يبرز قدرة البنك ونجاحه فى توسيع نطاق خدماته المالية وزيادة العوائد.

أما عن المؤشرات المالية المستقلة للبنك، فقد بلغ معدل العائد على متوسط الأصول ROAA 2.5%، ومعدل العائد على متوسط حقوق الملكية ROAE 27%، كما ارتفعت إجمالى الأصول لتصل إلى 127.8 مليار جنيه، بنسبة نمو قدره 27.2% مقارنة بنهاية عام 2023، فى حين بلغ إجمالى حقوق الملكية 12.6 مليار جنيه، محققاً نموا قدره 29%.

من جهة أخرى، تواصل محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء نموها، لتصل إلى 60.6 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 16.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 38.6% مقارنة بنهاية عام 2023. بينما سجل إجمالى ودائع العملاء مبلغ 106.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 21.6 مليار جنيه، ونسبة نمو 25.4% مقارنة بنهاية عام 2023. وحققت نسبة التمويلات إلى الودائع 57%.

ففى إطار استراتيجية البنك لتعزيز محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء، حققت إجمالى محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للمؤسسات مبلغ 48.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 12 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 33% مقارنة بنهاية عام 2023، حيث سجلت محفظة التمويلات للشركات الكبرى والمشتركة ارتفاعا بقيمة 10 مليارات جنيه وبنسبة نمو بلغت 33%، لتصل إلى 39.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

وفى نفس السياق، حققت إجمالى محفظة التمويلات المقدمة للأفراد زيادة ملحوظة خلال العام، حيث سجلت 12.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه بنهاية عام 2023 وبنسبة نمو بلغت 65%، كما سجلت محفظة بطاقات الائتمان المقدمة للأفراد مبلغ 243 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 305% مقارنة بنهاية عام 2023. فى حين سجلت محفظة التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة مبلغ 8.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2.1 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 33%.

وفيما يتعلق بمحفظة ودائع الأفراد فقد شهدت نمواً ملحوظاً لتسجل 62.7 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 21 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 50.4%، والتى تمثل 58.9% من إجمالى ودائع عملاء البنك. بينما حققت ودائع الشركات زيادة قدرها 551 مليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 1.3%، لتصل إلى 43.9 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2024.

من جانبه، علق حازم حجازى، الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر، على هذا الإنجاز: «تشكل نتائج العام المالى 2024 تتويجًا لعام كامل من الإنجازات المستدامة والنمو المدروس فى مختلف الأنشطة المصرفية، وتعكس نجاح استراتيجيتنا فى التوسع وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مما ساهم فى تحقيق معدلات نمو ملحوظة. لقد ركزنا على تنويع خدماتنا المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتلبية احتياجات جميع الفئات من العملاء، إلى جانب تعزيز مكانة البنك فى القطاع المصرفي. ومع دخولنا عام 2025، نواصل العمل على تطوير أعمالنا وتعزيز قدراتنا التنافسية لضمان تحقيق قيمة مستدامة لعملائنا وشركائنا. كما سنواصل الاستثمار فى تطوير كوادرنا البشرية وتقديم حلول مالية تلبى تطلعات السوق المصرفى».