سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقع فريق آرسنال في فخ الخسارة امام وست هام، بهدف دون رد، المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025.

واستضاف فريق آرسنال نظيره وست هام على ملعب«الإمارات» في ديربي لندني، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من «البريميرليج».

وجاء هدف مباراة آرسنال ووست هام الوحيد عن طريق جارود بوين في الدقيقة 44، بعد تمريرة رائعة من زميله وان بيساكا ليمنح فريقه 3 نقاط غالية.

وشهدت الدقيقة 73 من عمر لقاء آرسنال ضد وست هام حالة طرد للاعبي مايلر لويس سكيلي بعد خطأ على لاعب وست هام.

وبهذه النتيجة يتوقف رصيد آرسنال عند النقطة 53، في المركز بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يحتل وست هام المركز الـ 16 برصيد 30 نقطة.