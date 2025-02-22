تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك في الدوري

استقر السويسري مارسيل كولر على تشكيل الأهلي الذي سيخوض به مباراة الزمالك، مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الممتاز.

يدخل الأهلي مباراة الزمالك وهو يتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة خلف بيراميدز المتصدر صاحب الـ33 بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث ولديه 27 نقطة.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - أشرف داري - كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية - أحمد رضا - أكرم توفيق - حسين الشحات

خط الهجوم: إمام عاشور – جرايشار