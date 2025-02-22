«إنرشيا» تستهدف تحقيق 23 مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال 2025

• العدوى: نعمل على تسليم ٩٠٠ وحدة العام الحالى وضخ استثمارات 8 مليارات جنيه

تستهدف شركة «إنرشيا» للتنمية العقارية تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة ٢٣ مليار جنيه خلال العام الجارى مقابل ١٠ مليارات جنيه حققتها الشركة العام الماضى، بحسب تصريحات أحمد العدوى، الرئيس التنفيذى للشركة.

أضاف أن الشركة تستهدف تسليم ٩٠٠ وحدة بمشروعاتها خلال العام الجارى مع ضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات جنيه.

وقال العدوى إن الشركة نجحت فى تحقيق مستهدفاتها لعام 2024 ما يدعم خططها الاستثمارية الطموحة للعام الجارى، التى تتضمن رفع نسبة التنفيذ بالمشروعات القائمة، ونمو حجم المبيعات والتوسع بمشروعات جديدة تلبى تطلعات عملائها الباحثين عن أفضل المشروعات المتكاملة.

وأكد ارتفاع معدلات التنفيذ فى مشروع الشركة الرئيسى «چيفيرا»، بهدف تحقيق حجم تسليمات قوى بالمشروع خلال العام الجارى خاصة أن «چيفيرا» هو أكبر مشروعات الشركة بمساحة إجمالية تبلغ 2.7 مليون متر مربع، ويضم وحدات متنوعة ما بين فيلات منفصلة وتوين هاوس وتاون هاوس وشاليهات وشقق واستديو بمساحات متنوعة، بالإضافة إلى عدد كبير من الخدمات التى تحقق حياة متكاملة للعملاء داخل المشروع.

وأضاف أن توجه الشركات العقارية لتقديم أنظمة سداد مرنة وعلى فترات طويلة يدعم القدرة الشرائية للعملاء ويحافظ على استمرار الخطط البيعية للشركات وبالتالى استمرار عمل السوق العقارى الذى يمثل نحو 20% من الناتج الإجمالى المحلى، مؤكدًا استمرار وجود طلب قوى وحقيقى على العقار، واستمرار الثقة به باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار.

وتضم محفظة مشروعات الشركة نحو 8 مشروعات متنوعة من حيث الأنشطة والمواقع، ما يلبى احتياجات العملاء الحاليين والمستهدفين، تم تنفيذ وتسليم 6 مشروعات منها، تتنوع بين السكنى والتجارى فى القاهرة والبحر الأحمر والساحل الشمالى.

وأوضح أن الشركة انتهت من تسليم «Soleya» بمنطقة غرب القاهرة، وهو مشروع سكنى متكامل، بجانب تسليم المرحلة الأولى والثانية بإجمالى 570 وحدة من «Joulz»، وهو مشروع سكنى متكامل، كما تم تسليم «G Cribs» بالجونة بالكامل، وهو مشروع سكنى متكامل بالبحر الأحمر.

وأشار إلى أن الشركة تنفذ «Brix» وهو عبارة عن مشروع سكنى متكامل يضم 198 وحدة، كما تنفذ أيضا مشروع Fifty7، الذى يضم 57 وحدة سكنية فى غرب القاهرة.

بالنسبة لتصدير العقار، قال العدوى إن الشركة تخدم جهود الدولة بهذا الصدد، فجزء من مبيعات الشركة يتم لعملاء من خارج مصر معظمهم خليجيون، مشددًا على أن العقار المصرى يتسم حاليًا بتنافسية شديدة، نظرًا لانخفاض السعر مقارنة بالأسعار العالمية، بالإضافة إلى الجهود الحكومية القوية الداعمة لملف تصدير العقار.