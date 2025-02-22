الأرصاد: الموجة الباردة تستمر 5 أيام وننصح بارتداء الكمامات

قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة باردة بدأت يوم الجمعة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن هذه الموجة تتضمن انخفاضًا في درجات الحرارة بما يتراوح بين 4 و5 درجات مئوية.

وأوضحت أن سبب هذه الحالة تعرض البلاد لكتل هوائية شمالية من جنوب شرق أوروبا ومنخفض جوي في طبقثات الجو العليا، مشيرة إلى أن هذه الموجة تستمر خمسة أيام وتشمل أجوار باردة نهارا وشديدة البرودة ليلًا.



ونوهت بأن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستكون بين 16 و17 درجة مئوية، في حين ستكون الصغرى بين 8 و10 درجات مئوية.

ولفتت إلى أن المدن الجديدة تشهد انخفاضًا أكبر في درجات الحرارة، حيث تقل عن خمس درجات مئوية، وكذلك الأمر بالنسبة لمدن شمال الصعيد، في حين تصل درجات الحرارة على وسط سيناء وسانت كاترين إلى الصفر أو قد تقل عنه بثلاث درجات.

وأفادت بأن هناك فرصًا ضعيفة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على الأماكن الساحلية وشمال الوجه البحري لكنها لن تمتد للمحافظات الداخلية.

ونبهت إلى أن يومي الأحد والاثنين سيشهدان نشاطًا ملحوظًا في حركة الرياح، ناصحة بارتداء ملابس شتوية ثقيلة، بجانب ارتداء الكمامات.

وأشارت إلى أنه بدءا من يوم الأربعاء ستعود للمعدلات الطبيعية أو ترتفع درجات الحرارة مقارنة بالأيام الحالية، مؤكدة أن درجات الحرارة ستتراوح في بداية رمضان بين 20 و22 درجة مئوية.

ولفتت إلى أن حالة الطقس في شهر رمضان لا سيما في أيامه الأولى، ستكون شتوية معتدلة نهارًا،شديدة البرودة ليلًا.