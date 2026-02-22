نائب رئيس جامعة أسيوط يتابع تطوير القرية الأولمبية

عقد مجلس إدارة صندوق الخدمة العامة بالقرية الأوليمبية، اجتماعا برئاسة الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، لمتابعة أعمال التشغيل والتطوير الجارية خلال شهر رمضان المبارك، في إطار حرص إدارة الجامعة على الارتقاء المستمر بالخدمات والمنشآت الرياضية.

أكد الدكتور المنشاوي أن تطوير القرية الأوليمبية يأتي في إطار حرص الجامعة على تقديم خدمات رياضية متكاملة لأبناء الجامعة والمجتمع الخارجي، مؤكدًا على توفير بيئة آمنة ومجهزة وفق أعلى معايير الجودة.

وأوضح رئيس الجامعة أن أعمال التطوير الجارية، سواء في مضمار الجري، أو ملاعب كرة القدم، أو صالات اللياقة البدنية، إلى جانب رفع كفاءة حمامات السباحة، تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف توفير بيئة رياضية آمنة ومجهزة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يتيح للطلاب وأبناء المجتمع ممارسة الأنشطة الرياضية في أجواء مناسبة ومحفزة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد صلاح الدين قراعة، المشرف العام على مركز الخدمة العامة بالقرية الأوليمبية، والأستاذ شوكت صابر ثابت، أمين عام الجامعة، والدكتور ناصر عثمان محمد، رئيس قسم القانون الخاص بكلية الحقوق، والدكتور أحمد شوقي الكاشف، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والأستاذ أحمد جلال أحمد مهران، مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وخلال الاجتماع، ناقش الدكتور أحمد عبدالمولى عددًا من الملفات المرتبطة بإدارة وتشغيل القرية الأوليمبية، من بينها خطط تطوير صالة اللياقة البدنية (جيم القرية الأوليمبية)، وأعمال التزيين بالتنسيق مع لجنة تزيين الجامعة، إلى جانب بحث آليات تشغيل حمام السباحة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

كما استعرض المجلس مستجدات أعمال الصيانة الجارية، وفي مقدمتها تطوير مضمار الجري (التراك) ومسطح ملعب كرة القدم، ومتابعة ما تم إنجازه في أعمال صيانة مجمع حمام السباحة الأوليمبي، بما يضمن تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة داخل المنشآت الرياضية.

وأكد الدكتور أحمد عبدالمولى أن القرية الأوليمبية تُعد أحد أبرز الصروح الرياضية على مستوى محافظة أسيوط وصعيد مصر، مؤكدا على أهمية تطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية، وتوفير بيئة آمنة وجاذبة تسهم في دعم اللياقة البدنية وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة والأنشطة الترفيهية بين الطلاب وأبناء المجتمع.

كما أكد نائب رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بخطة الأنشطة والفعاليات المقررة خلال شهر رمضان، والتأكد من جاهزية الملاعب والمنشآت لاستقبال الرواد خلال عيد الفطر المبارك، بما يحقق الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، ويرفع من جودة الخدمات المقدمة داخل القرية الأوليمبية.