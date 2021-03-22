أمير الكويت يهنئ رئيسة تنزانيا بمناسبة أدائها اليمين الدستورية

بعث أمیر دولة الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقیة تھنئة إلى الرئیسة سامیة صلوحي حسن رئیسة جمھوریة تنزانیا المتحدة الصدیقة أعرب فیھا عن خالص تھانیه بمناسبة أدائھا الیمین الدستوریة وتولیھا المھام الرئاسیة.



وتمنى الصباح -وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الاثنين- لرئيسة تنزانيا دوام التوفیق وللجمھوریة التنزانیة المتحدة وشعبھا الصدیق كل الرقي والازدھار وللعلاقات الوطیدة بین البلدین الصدیقین المزید من التطور والنماء.



وذكرت الوكالة أن نائب الأمیر وولي العھد الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بعث أيضا ببرقیة تھنئة إلى رئیسة تنزانیا المتحدة ضمنھا خالص تھانيه بمناسبة أدائھا الیمین الدستوریة وتولیھا المھام الرئاسیة، وبعث الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء الكويتي ببرقیة تھنئة مماثلة.