40 قتيلا على الأقل في هجوم جديد بالنيجر قرب الحدود مع مالي

أعلنت الحكومة في النيجر، مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا في هجوم جديد وقع بالبلاد، حيث هاجمت مجموعة من المسلحين عدة قرى في منطقة تاهوا بالقرب من الحدود مع مالي يوم أمس.



وقال المتحدث باسم الحكومة عبد الرحمن زكريا، اليوم الاثنين، إنه تم نشر قوات في المنطقة، وأنها خاضت مواجهة مع المسلحين.



ولم تعرف بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم.



وتنشط العديد من الجماعات المسلحة في النيجر ودول الساحل المجاورة.



وقد أعلن بعضها مبايعة تنظيم داعش، بينما ترتبط الأخرى بتنظيم القاعدة.



وتجدر الإشارة إلى أن سيطرة الحكومة على المناطق الصحراوية الواقعة خارج المدن تكاد لا تذكر، وهو وضع تستغله الجماعات الجهادية والشبكات الإجرامية مثل مهربي البشر.



وتشهد المنطقة الحدودية مع مالي هجمات متكررة.



وأعلنت الحكومة قبل أسبوع واحد فقط مقتل 58 شخصا على الأقل في هجوم على سوق بمنطقة تيلابيري.