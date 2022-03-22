وزير الخارجية السعودي يدعو للضغط على الحوثيين لوقف تهديد الملاحة الدولية

دعت السعودية، اليوم الثلاثاء، للضغط على الحوثيين لوقف تهديدهم للملاحة الدولية، معتبرة أن تصعيد الحوثيين يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وفي كلمة له بمستهل اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في باكستان، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان: "يجب الضغط على الحوثيين لوقف تهديدهم للملاحة الدولية"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأضاف: "نساند كافة الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام"، معتبرا أن "تصعيد الحوثيين يهدد أمن واستقرار المنطقة".

من جهة أخرى، أكد بن فرحان "السعي لتحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان". وقال: "يجب ضمان عدم استخدام أراضيها كملجأ لجماعات متطرفة".