الاتحاد الأوروبي: التوصل إلى هدنة في اليمن خلال رمضان سيكون موضع ترحيب

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن التوصل لهدنة بمناسبة شهر رمضان سيكون موضع ترحيب كبير للتخفيف من معاناة الناس في اليمن.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، أنه يشجع جميع الأطراف على الانخراط في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة للصراع.

وكان الاتحاد الأوروبي، أدان قبل ساعات "هجوم الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة على البنية التحتية المدنية في السعودية"، مشددا على ضرورة توقفها.

وحث الاتحاد، في بيان، أطراف الصراع على المشاركة بشكل بناء مع المبعوث الأممي إلى اليمن، من أجل التوصل لاتفاق سياسي شامل لإنهاء الحرب.

وتشهد اليمن منذ نحو ثماني سنوات، صراعا مسلحا بين القوات الحكومية مدعومة بقوات التحالف، الذي تقوده السعودية، ومسلحي الحوثيين ما أدى إلى جر البلاد نحو أسوأ ازمة إنسانية في العالم، فضلاً عن تسببها بمقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وفقاً لتقارير أممية سابقة.