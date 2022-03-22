السفير الأمريكي في روسيا: ليس لدينا النية لإغلاق السفارة في موسكو

أكدت الولايات المتحدة أهمية العلاقات الدبلوماسية مع روسيا رغم الحرب في أوكرانيا والتوترات التي أعقبتها.

وفي تصريحات لصحيفة "نوفايا جازيتا" الروسية المعارضة الصادرة اليوم الثلاثاء، قال السفير الأمريكي في موسكو، جون سوليفان:" أود أن أقول بشكل مباشر إن الولايات المتحدة ليس لديها النية لإغلاق السفارة في موسكو".

وأضاف سوليفان: "والرئيس (جو) بايدن ليس لديه النية لاستدعائي كسفير".

في الوقت نفسه، قال سوليفان: "ومع ذلك، فقد لاحظنا إشارات من جانب القيادة الروسية تشير إلى أن من الممكن إنهاء العلاقات الدبلوماسية (...) ولم يتم التصريح بهذا بشكل محدد، لكن تم التلميح بتهديد من هذا القبيل".

كانت الخارجية الروسية قد صرحت مؤخرا بأن العلاقات الروسية الأمريكية أصبحت "على شفا الانهيار".

وتم تسليم سوليفان أمس مذكرة احتجاج على خلفية تصريحات لبايدن وصف فيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب" و"ديكتاتور قاتل"، على خلفية الحرب في أوكرانيا.