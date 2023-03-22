رئيس وزراء بريطانيا السابق جونسون يعتزم التصويت ضد الاتفاق الأخير الخاص بترتيبات بريكسيت

قال رئيس وزراء بريطانيا السابق بوريس جونسون، إنه سوف يصوت ضد اتفاق ترتيبات التجارة الجديدة لمرحلة ما بعد الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت" الذي توصل إليه مؤخرا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وذلك في تصويت مهم اليوم الأربعاء.



وذكرت وكالة "بي ايه ميديا" البريطاية أن جونسون، الذي أعرب بالفعل عن مخاوفه بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع بروكسل، أكد أنه لن يدعم الاتفاق عندما يصوت النواب على "آليه ستورمونت بريك" التى هى جزء من الاتفاق الجديد، في مجلس العموم في وقت لاحق من اليوم.



وقال جونسون في بيان "الترتيبات المقترحة تعني إما بقاء إيرلندا الشمالية أسيرة لدى النظام القانوني للاتحاد الأوروبي، وابتعادها بصورة متزايدة عن بقية المملكة المتحدة، أو ستعني أن المملكة المتحدة بأكملها غير قادرة على التباعد بصورة ملائمة والاستفادة من البريكسيت".



وأضاف: "هذا أمر غير مقبول. سوف أصوت اليوم ضد الترتيبات المقترحة".



وأوضح "بدلا من ذلك، مسار العمل الأفضل هو الالتزام ببروتوكول إيرلندا الشمالية، والتأكد من استعادتنا السيطرة".