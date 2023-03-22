 البنك المركزي السعودي يرفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس 25 نقطة - بوابة الشروق
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البنك المركزي السعودي يرفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس 25 نقطة

البنك المركزي السعودي
البنك المركزي السعودي
(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 22 مارس 2023 - 10:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 مارس 2023 - 10:54 م

​قرر البنك المركزي السعودي اليوم الأربعاء رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50%.

ووفقا للموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي فقد تم أيضا رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.00%.

وأشار البنك، إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء التطورات النقدية العالمية، وأخذا بالاعتبار أهداف البنك المركزي.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) قد أعلن اليوم مجددا رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليتراوح بين 4.74% و5%.

وهذه هي المرة التاسعة على التوالي التي يرفع فيها المجلس سعر الفائدة، ولكنه واصل في ذلك مساره المعتدل.

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