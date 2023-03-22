متحف مطار القاهرة الدولي يستقبل منتخب فريق الجودو العراقي لأصحاب الإعاقة البصرية

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استقبل متحف مطار القاهرة الدولي مبنى الركاب 3، زيارة من منتخب فريق الجودو العراقي لأصحاب الإعاقة البصرية.

وخلال الزيارة، تم التعرف خلالها على أبرز القطع المعروضة بالمتحف من خلال البطاقات الشارحة بطريقة برايل وكذلك ماكيتات 2D والتي من خلالها يستطيع ذوي الإعاقة البصرية التعرف على القطع المعروضة من خلال حاسة اللمس.

الجدير بالذكر أن هذا يأتي فى إطار خطة الدولة للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من كافة الإعاقات وبدعم من قطاع المتاحف وبتوجيهات مباشرة من رئيس قطاع المتاحف بإتاحة جميع المتاحف المصرية لاستقبال ذوي الهمم من خلال العديد من الوسائل الإيضاحية التي تخدم أصحاب الإعاقات المختلفة.

علما بأنه قد تم تأهيل متحف مطار القاهرة الدولي مبنى الركاب 3 لاستقبال ذوي الهمم من كافة الإعاقات.