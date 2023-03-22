 السلطات الألمانية تلقي القبض على سوري يُشتبه في أنه من تنظيم داعش - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السلطات الألمانية تلقي القبض على سوري يُشتبه في أنه من تنظيم داعش

السلطات الألمانية
السلطات الألمانية
(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 22 مارس 2023 - 7:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 مارس 2023 - 7:22 م

أعلن الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه، اليوم الأربعاء، أن أفرادا من المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة ألقوا القبض في مدينة إيسن بغرب البلاد على رجل يُشْتَبه في أنه من مقاتلي داعش.

وأوضح الادعاء أن هناك اشتباها قويا في أن الرجل السوري عضو في منظمة إرهابية بالخارج.

ويُعْتَقَد أن الرجل انضم إلى تنظيم داعش في سوريا نهاية عام 2013، وذكر الادعاء أنه كان ينتمي إلى وحدة قتال تابعة لداعش كانت تخطف وتعدم مقاتلين معادين وأشخاصا آخرين غير مرغوب فيهم.

وأصدر قاضي التحقيقات التابع للمحكمة الاتحادية أمرا بإيداع الرجل الذي تم القبض عليه أول أمس الاثنين، في الحبس الاحتياطي.

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