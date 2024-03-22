الحوثيون: الولايات المتحدة وبريطانيا تستهدفان منطقة في الحديدة

قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين في اليمن إن القوات الأمريكية والبريطانية استهدفت بغارتين مزرعة سردد في منطقة الكدن شرقي الحديدة.

وأفاد تلفزيون "المسيرة"، التابع لجماعة الحوثي، بأن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا هجوماً على منطقة في محافظة الحديدة بغرب اليمن.

وذكرت القناة أن الهجوم الأمريكي البريطاني استهدف مزرعة في منطقة الكدن بغارتين، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن طائرة تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر دمرت طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون من مناطق سيطرتهم في اليمن،أمس الخميس، كما دمرت صاروخين أُطلقا أيضاً من مناطق سيطرة الحوثيين باتجاه البحر دون أضرار أو إصابات، وفقاً لما نقلته قناة "الشرق" السعودية.