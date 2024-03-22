سكان محليون باليمن: انفجارات عنيفة تهز صنعاء إثر غارات جوية للتحالف الأمريكي البريطاني

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هز دوي انفجارات عنيفة، اليوم الجمعة، العاصمة صنعاء؛ إثر غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف الأمريكي البريطاني.

وقال سكان محليون باليمن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "مقاتلات التحالف الأمريكي البريطاني شنت خمس غارات جوية استهدفت جبل النهدين المطل على دار الرئاسة جنوب صنعاء، وجبل عطان، جنوب غرب العاصمة".

وأضاف السكان، أن مقاتلات التحالف تحلق في أجواء العاصمة بشكل مكثف.

ولم تشر المصادر إلى سقوط أي خسائر مادية وبشرية حتى الآن.

سبق وأن استهدفت مقاتلات التحالف الأمريكي البريطاني، إلى جانب التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين، جبلي عطان والنهدين بالعديد من الغارات الجوية.

يأتي هذا بعد ساعات من مظاهرة حاشدة نفذها الحوثيون في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، "نصرة لغزة".

وطالب آلاف المتظاهرين "بوقف العدوان عن اليمن وعن غزة".

وجاءت الضربات الأمريكية البريطانية رداً على استمرار الهجمات الحوثية على سفن الشحن في البحر الأحمر وبحر العرب.

ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".