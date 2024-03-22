ماذا قالت كيت ميدلتون عن إصابتها بالسرطان في أول ظهور لها هذا العام؟

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A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK
— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024
A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK