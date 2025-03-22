مقدونيا الشمالية تفوز أمام ليشتنشتاين في تصفيات كأس العالم

استهل منتخب مقدونيا الشمالية، مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، بالفوز على مضيفه ليشتنشتاين، بثلاثية دون رد، اليوم السبت، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة.

وتقدم ألكسندر ترايكوفسكي بهدف لمقدونيا الشمالية في الدقيقة السابعة، ثم أضاف فيسار موسليو، الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وتكفل بويان ميوفسكي بتسجيل الهدف الثالث لمنتخب مقدونيا الشمالية قبل 6 دقائق من نهاية المباراة.

وتصدر منتخب مقدونيا الشمالية، جدول ترتيب المجموعة العاشرة مؤقتا برصيد 3 نقاط، وفي انتظار لما ستسفر عنه نتائج باقي مباريات المجموعة، التي تضم منتخبات بلجيكا وويلز وكازاخستان.