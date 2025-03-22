شن المخرج مجدي الهواري، هجوما على اليوتيوبر محمد طاهر، الذي ذاع صيته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتقاده للأعمال الفنية.

وكتب الهواري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مين ده يا جماعة، بيشتغل إيه، دارس إيه، عنده خبرة في إيه!! بيفهم في إيه، كاره إيه، غير إنه عنده شوية متابعين، صحفي، ناقد، مخرج، مصور، كاتب، شاعر، رسام، فنان، كلية إيه مسرح، سينما، فنون، تجارة عين شمس حتى".

وتابع: "لو سمحتم حد يقولي علشان عايز أقول حاجة! بس مبحبش أبقى جاهل، أقول حاجة قبل ما ذاكر كويس، النقد أو الانتقاد أو حتى السخرية من حد، حد يقولي".

ورد عليه محمد طاهر: "أستاذ مجدي مع احترامي لحضرتك، بس أنت لا تعي ما تقول أساسا".

وواصل: "أنا اسمي محمد طاهر خريج كلية إعلام، اشتغلت في أهم قنوات وصحف في مصر لمدة ٨ سنين كمراسل إخباري وصحفي ومعد برامج، ولكن بالرغم من كده فكل ده مالوش علاقة بإبداء الرأي أيا كان طريقته، فعادي كون إنك تختلف معايا في رأي ده معناه إننا عندنا وجهتين نظر مش إنك تنحيني ببوست زي دا".

وانهالت التعليقات التي تدعم محمد طاهر، ضد منشور مجدي الهواري منهم المؤلف أيمن سلامة الذي قال: "محمد طاهر، ياما انتقدني ومع ذلك بحب طريقته، هو بيتكلم بموضوعية وبطريقة ساخرة بس من غير إسفاف".