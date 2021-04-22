بولندا تسجل 12 ألفا و762 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في بولندا تسجيل 12 ألفا و762 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أورده موقع (بولاند إن) اليوم /الخميس/ - أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 2 مليون و731 ألفا و256 مصابا، منوهًا بأن عدد الحالات النشطة بلغ 287 ألفا و185 حالة على مستوى البلاد..

وأضافت أنه تم تسجيل 694 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 64 ألفا و168 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد المتعافين 2 مليون و380 ألفا و787 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن.

جدير بالذكر أن عدد الحاصلين على لقاح "كورونا" في بولندا بلغ حتى الآن 9495317 شخصًا.

يُذكر أن وباء (كورونا) قد أصاب منذ بداية تفشي المرض أكثر من 144 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، توفي منهم أكثر من 3 ملايين حتى الآن.