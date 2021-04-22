سامي: سموحة استحق الفوز والأهلي لا يحتاج لتساهل أي فريق

أكد أحمد سامي مدرب نادي سموحة، أن الفوز الذي حققه على الأهلي مساء أمس بالدوري المصري الممتاز بهدفين لهدف في الوقت القاتل، هو "كرم كبير من الله"، وعوضنا عن الإخفاقات بالمباريات السابقة.

وقال سامي في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "سموحة كان في حاجة للفوز على الأهلي، وعصبيتى على اللاعبين بسبب عدم تنفيذ التعليمات، وحذرتهم من قوة الأهلي بالشوط الثاني وطالبت استغلال تقدم الأحمر وخطف المباراة عن طريق المرتدات".

وأضاف: "الأهلي والزمالك لا يحتاجان لتساهل أي فريق، وكنت متفق مع حسام حسن ومصطفى فتحي أنهما لا يرجعان للدفاع لاستغلال تقدم لاعبى الأهلي بشكل كبير في الهجوم ومحاولة خطف الفوز".

ونجح فريق سموحة فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف على حساب فريق الأهلى، فى المباراة التى أقيمت على ستاد الأهلى والسلام، مساء الأربعاء، فى إطار الجولة الحادية عشر والمؤجلة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وبذلك يتجمد رصيد الأهلى عند 30 نقطة ويبقى فى المركز الثانى بعدما خاض 13 مباراة، فيما يرتقع رصيد سموحة إلى 27 نقطة جمعهم من 18 نقطة.