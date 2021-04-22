وزير النفط العراقي: نستورد 50 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني يومياً

كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الخميس، عن استيراد بلاد 50 مليون متر مكعب من الغاز من إيران لتوفير الطاقة الكهربائية يوميا، لافتا إلى أن برنامج تطوير صناعة الغاز في العراق هادف جدا.



ونقل تلفزيون "الفرات"، اليوم، عن عبد الجبار، قوله إن مشروع الناصرية لتكرير الغاز سينطلق بعد عطلة عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن الدولة مسؤولة عن ترتيب أوضاع تمديد الاستثناء الأمريكي في استيراد العراق للغاز من إيران ، متوقعا تمديده مجدداً.



وأضاف أن العراق سيبقى معتمدا على الغاز الإيراني لغاية 2024 لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد، موضحا أن لديهم مشكلة في استيراد الغاز الإيراني تتمثل في عدم استقرار التدفق والبحث جار عن بدائل.



وتوقع استقرار السوق النفطية العالمية فوق 60 دولارا للبرميل حتى نهاية 2021، مشيرا إلى أن اتفاق البلدان المصدرة للنفط / أوبك تضرر منه الجميع لكن استفاد منه الجميع ايضاً.



وذكر أن العراق يصدر حاليا مليونين و900 ألف برميل يوميا غالبيتها من جنوبي البلاد ويحصل مقابل ذلك على واردات بقيمة 5 مليارات دولار.



وأوضح أن العراق خفض مستويات الإنتاج بنسبة 23% من قيمة الصادرات وفق قرارات منظمة البلدان المصدرة للنفط / أوبك وهو لم يلتزم به 100% بل أقل من 90% بسبب صادارت إقليم كردستان.



وأضاف أن السوق العالمية تستعيد عافيتها والتدفقات المالية ممتازة ونأمل تصدير أكثر من ثلاثة ملايين و600 مليون برميل إذا تواصل التعافي في السوق وأن العراق سيصدر أربعة ملايين برميل يوميا في أبريل 2022.



وقال وزير النفط إن النص الحكومي في الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي أكد على تسليم إقليم كردستان 250 ألف برميل يومياً وبسعر شركة تسويق النفط العراقية /سومو وهي قيمة تصديرية من الإنتاج الكلي للإقليم البالغة 460 ألف برميل.



وأضاف أن الإقليم حاليا يبيع النفط بأقل من سعر السوق والمتبقي من إنتاج الإقليم 180 ألف برميل يغطي نفقات التكرير والنقل، مشيرا إلى أن أرباح الشركات المستثمرة في حقول الإقليم تصل إلى 40% وهي عالية.



وأشار إلى أنهم يطمحون من خلال مشاريع الطاقة المتجددة لإنتاج 40 ألف ميجا وات من الكهرباء، لافتا إلى أنهم سيشهدون في المستقبل القريب مشاريع للطاقة الشمسية وإحالة سبع مناطق بالفعل إلى الاستثمار ببناء مزارع لها.