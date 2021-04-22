بدا بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، غاضبا بعد الخسارة أمام سموحة 1-2، مساء الأربعاء، في بطولة الدوري.

قال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "ارتكبنا أخطاء فردية عديدة وكذلك أخطاء جماعية، وللأمانة، لم يكن لدينا طاقة لخوض هذه المباراة، لأننا بذلنا مجهودا كبيرا في المباريات الماضية، لقد لعبنا مباراة كبيرة منذ يومين ونصف، وهذا يصعب الأمر، ومع كل مباراة نفقد لاعبين، لقد استبدلت ديانج وأيمن أشرف لأسباب اضطرارية".

وأضاف المدرب الجنوب إفريقي "كان بالإمكان حسم اللقاء مبكرا بفرصة قفشة، ولم يكن لدينا الطاقة اللازمة لاستكمال المباراة لنهايتها، ونعلم أن سموحة يلجأ للمرتدات، وللأسف سجلوا هدفا مبكرا، لذا اندفعنا هجوميا بشكل أكبر سعيا للتعادل، لابد أن نتقبل الخسارة".

ودافع المدير الفني للأهلي عن قراره بإشراك محمد الشناوي في اللقاء، قائلا "قبل المباراة، سألت محمد الشناوي هل أنت جاهز للمباراة، وقال لا مشكلة، إنه حارسنا الأول، ولا يزال، ولا ألومه على الهدف الثاني لسموحة".

كما استنكر موسيماني الاستفسار عن عدم الدفع بحسين الشحات في الجبهة اليسرى، متسائلا بلهجة حادة "هل تم توظيف حسين الشحات في مركز خاطئ؟!".

وأضاف ردا على أسئلة أحد الصحفيين "أشكرك على النصيحة، ولكن كنت أحتاجها قبل بداية الموسم، قيل لي حينها إن الشحات يمينا أفضل من توظيفه في الجهة اليسرى، لقد سجل (حسين) هدفا في سموحة من الناحية اليمنى، هل تريد أن يلعب في الجبهة اليسرى؟!".

وكرر بيتسو تساؤلاته "من اللاعب الآخر الذي تريدون أن أغير مركزه؟!"

وتابع بلهجة ساخرة "نصيحة جيدة ولكن لن أعمل بها".

وأشار "بدر بانون أكمل اللقاء يعاني من إجهاد بدني، سألته عن إمكانية استبداله وإعادة عمرو السولية لعمق الدفاع، ولكن اللاعب المغربي أشار بأنه سيكمل اللقاء".

واستطرد "فزنا على الزمالك وسط غيابات عديدة، ولم نتحدث عن الإصابات، واليوم لن أخلق أعذار للخسارة أمام سموحة".

وتساءل بيتسو موسيماني في ختام تصريحاته "أي مباراة كان الأهلي يتفوق بنتيجة كبيرة وكانت تسمح بالدفع ببعض اللاعبين الشباب؟!".