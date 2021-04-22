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الوزراء: الوضع الوبائي في رمضان يظل مقلقا.. العدد الحقيقي للإصابات أكبر من المسجل

المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء
المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء
أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 22 أبريل 2021 - 12:03 ص | آخر تحديث: الخميس 22 أبريل 2021 - 12:03 ص

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الوضع الوبائي في مصر خلال شهر رمضان يظل مقلقًا في ضوء الزيادات الملحوظة لأعداد الإصابات فيروس كورونا اليومي.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي إم سي»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأربعاء، أن العدد الحقيقي للإصابات على الأرض أكبر من الأعداد المسجلة، مشيرًا إلى تفضيل بعض الحالات للعزل المنزلي.

وأكد أنه يتم مراقبة الوضع على الأرض بصورة مستمرة، لاتخاذ أي إجراء حال الحاجة، مناشدًا المواطنين الالتزام بارتداء الكمامات في وسائل المواصلات العامة، خصوصًا داخل المترو.

ولفت إلى قدرة مستشفيات وزارة الصحة على استيعاب المرضى، وتوفير أجهزة التنفس الصناعي، مضيفًا أنه حال زيادة الإصابات وانخفاض نسب الاستيعاب سيتم إضاءة الضوء الأحمر، لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

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