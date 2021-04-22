سوريا: مقتل وإصابة 4 أشخاص بينهم طفلة إثر انفجار لغمين بريف حماة

لقيت طفلة مصرعها وأصيب ثلاثة أشخاص آخرون، جراء انفجار لغمين من مخلفات الإرهابيين في قرية أبو حبيلات ومنطقة وادي العذيب شرق مدينة سلمية بريف حماة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر في قيادة الشرطة قوله، إن لغماً من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجر بمدنيين أثناء تواجدهم في الأراضي الزراعية التابعة لقرية أبو حبيلات شرق سلمية بريف حماة، ما أسفر عن مصرع طفلة وإصابة مدنيين اثنين.

كما أصيب شخص آخر في الريف الشرقي لمدينة سلمية، إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة وادي العذيب.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل القضاء عليها إلي زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.