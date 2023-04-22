السعودية: وصول مواطنين ورعايا 11 دولة من السودان

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وصلت إلى ميناء جدة السعودية، اليوم السبت، خمس سفن إجلاء تقل مواطنين وعددا من رعايا الدول قادمة من السودان.

وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية بوصول سفينة إجلاء من السودان تضم 50 مواطنا وعددا من رعايا الدول الشقيقة، وبثت القناة مقطع فيديو للحظة وصول السفينة الأولى التي تضم مواطنين وعدد من رعايا الدول إلى ميناء جدة.

وأشارت القناة إلى وصول أربع سفن أخرى قادمة من السودان إلى جدة على متنها 108 أشخاص من 11 دولة.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة.