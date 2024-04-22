وكلاء وزارات التربية والتعليم بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعا استثنائيا بالدوحة

عقد أصحاب السعادة وكلاء وزارات التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعا استثنائيا بالدوحة اليوم، لمراجعة الصيغة النهائية للائحة الداخلية لعمل مكتب التربية لدول الخليج والأجهزة التابعة له، تمهيدا لعرضها على الاجتماع الثامن لأصحاب السعادة وزراء التربية والتعليم بدول المجلس المقرر عقده في يونيو المقبل بالدوحة لاعتمادها، وذلك تنفيذا لقرار الاجتماع السابع للجنتهم في سبتمبر 2023 في العاصمة العمانية مسقط بهذا الشأن.

حضر الاجتماع الاستثنائي الذي ترأسه الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، خالد بن علي بن سالم السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج.

وأكد الدكتور النعيمي، رئيس الدورة الحالية للجنة الوكلاء، أن الاجتماع الاستثنائي يأتي استكمالا لجهود أصحاب السعادة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون وجهود الأمانة العامة لمجلس التعاون ومكتب التربية العربي لدول الخليج.

وناقش الاجتماع الاستثنائي مسودة اللائحة الداخلية لعمل مكتب التربية العربي لدول الخليج والأجهزة التابعة له، بما في ذلك مرئيات الدول الأعضاء وملاحظاتها واعتمدها، تمهيدا لعرض اللائحة بصيغتها النهائية على الاجتماع الثامن لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) في ختام الاجتماع، إنه جرى مناقشة ما يتعلق بمكتب التربية العربي لدول الخليج وعلاقته المستقبلية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون ليصبح تحت مظلتها.

ونوه إلى أن لجنة وكلاء وزارات التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد ناقشت في اجتماعها الاستثنائي اليوم بالدوحة كافة البنود ذات الصلة، وأنها تضع اللمسات والخطوط النهائية المتعلقة بهذا الموضوع، لرفع توصياتها إلى الاجتماع القادم لأصحاب السعادة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون بالدوحة في يونيو القادم.

وأوضح أن مثل هذه الاجتماعات تتطرق كذلك لجملة من القضايا والبرامج والمشاريع التعليمية والتربوية التي تهم دول مجلس التعاون.