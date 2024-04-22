كوريا الجنوبية: بيونج يانج أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى نحو بحر الشرق

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أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى نحو بحر الشرق.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة، القول إنها رصدت ما يبدو أنه عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى تم إطلاقها من منطقة بيونج يانج الساعة الثالثة ودقيقة بالتوقيت المحلي.

وقالت هيئة الأركان في رسالة نصية للصحفيين: "الصواريخ الكورية الشمالية حلقت لمسافة نحو 300 كيلومتر، وسقطت في البحر".

وانتقدت هيئة الأركان إطلاق بيونج يانج لصواريخ، ووصفته "بالاستفزاز الواضح" الذي يهدد السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، متعهدة بالإبقاء على أعلى درجات التأهب لمواجهة أي عمليات إطلاق أخرى.

ويشار إلى أن قرارات الأمم المتحدة تحظر على كوريا الشمالية إطلاق أو اختبار أي صواريخ باليستية لأي مدى.

وشهدت منطقة شبه الجزيرة الكورية، تصاعدا في التوترات خلال الأشهر الأخيرة.