3 شهداء وعدد من الجرحى في قصف للاحتلال على مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر طبية أن 3 أشخاص استشهدوا، وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مبنى سكنيا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا جراء استهداف مدفعية الاحتلال شقة سكنية بالقرب من مسجد النصيرات وسط القطاع.

وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في منطقة الصحابة في حي الدرج بمدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34 ألف و 151 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 77 ألف و 84 جريحا، وذلك منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي، حيث تواصل قوات الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 في المائة من السكان.