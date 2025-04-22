وزير الخارجية اللبناني يستدعي السفير الإيراني على خلفية تصريحاته حول نزع السلاح

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، سيستدعي السفير الإيراني على خلفية تصريحاته حول «نزع السلاح».

وقال موقع «المركزية» اللبناني، إن «وزير الخارجية يوسف رجي، سيستدعي السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، خلال اليومين المقبلين، وذلك على خلفية ما دوّنه على صفحته على (إكس) حول موضوع حصرية السلاح».

وقبل يومين، قال السفير الإيراني في لبنان إن «مشروع نزع السلاح مؤامرة واضحة ضد الدول»، محذرًا من الوقوع في فخ الأعداء.

وكتب في تدوينة على منصة «إكس»: «مشروع نزع السلاح مؤامرة واضحة ضد الدول. فبينما تواصل الولايات المتحدة تزويد الكيان الصهيوني بأحدث الأسلحة والصواريخ، تمنع الدول من تسليح وتعزيز جيوشها، وتضغط على دول أخرى بحجج مختلفة لتقليص أو تدمير ترساناتها».

وأضاف السفير الإيراني: «عندما تستسلم هذه الدول لمطالب نزع السلاح، تصبح عرضة للهجوم والاحتلال، كما حدث في العراق وليبيا وسوريا، نحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نعي خطورة هذه المؤامرة وخطرها على أمن شعوب المنطقة. ونحذر الآخرين من الوقوع في فخ الأعداء. إن حفظ القدرة الردعية هو خط الدفاع الأول عن السيادة والاستقلال ولا ينبغي المساومة عليه».